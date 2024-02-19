Pendik Kızılay’dan Gazze için yardım kampanyası

Kızılay öncülüğünde Filistin halkının yanında olmak, yaralarını sarmak ve umut olmak için bir kampanya başlatıldı.

Pendik Kızılay Şube Başkanı Cihat Aslanoğlu, İstanbul genelinde başlatılan kampanyaya Pendik’ten de destek verdiklerini ifade ederek “Bu kampanya kapsamında bütün hayırsever bağışçılarımızı, milletimize yakışır bir şekilde kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Sizlerin yardımıyla, Gazze'ye yönlendireceğimiz iyilik gemisi ile temel ihtiyaçları karşılamak ve bu topraklardaki insanlara umut olmak istiyoruz. Gazze’ye göndereceğimiz iyilik gemisini birlikte dolduralım. Hep birlikte umuda yelken açalım.”dedi.

Kampanya hakkında bilgi almak ve destekte bulunmak için 533 022 43 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.