Defineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılar

İznik’te Roma döneminin önemli eserleri arasında bulunan tarihi kaya mezarı, defineciler tarafından asitle eritilmeye çalışıldı.

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Defineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılar

Dünyaca ünlü tarihi kent İznik’e dadanan defineciler Roma döneminin önemli eserleri arasında gösterilen tarihi kaya mezarı asitle eritmeye çalıştı. Jandarma tarafından suçüstü yakalanan definecilerin eritmeye çalıştığı kaya mezarı da görüntülendi. 3 defineci de tutuklandı.

Defineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılar

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi'nde bulunan Roma dönemine ait kaya mezara gece 02.00 sıralarında defineciler yanında bulundurdukları asit ile tarihi eserin üzerine kaçak kazı yapmaya çalıştı. İznik İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri definecileri suçüstü yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı.

Defineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılar
Mezarın son halini gören vatandaşlar adeta isyan etti. 1.Derece Sit Alanı ilan edilen kaya mezarı neredeyse yok olma eşiğine geldiği görüldü. Definecilerin kimyasal asit ile mezarın bir çok yerine delik açtığı da kameraya yansıdı.

Defineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılar
Çamdibi Mahalle Muhtarı Halil Küçüker, “Mahallemizin ve İznik’in en önemli eserlerinden olan tarihi kaya mezarımız hedef haline gelmiştir. Daha önceden de dinamitle patlatmaya çalıştılar. Eserimiz acilen koruma altına alınmalıdır” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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