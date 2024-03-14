Tek hamleyle doğalgaz faturasını düşürün! En az yüzde 20 tasarruf edin

Doğalgaz faturalarını yarı yarıya düşürmek isteyenlere müjde var. Tek bir yöntem ile ciddi kar edeceksiniz.

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Tek hamleyle doğalgaz faturasını düşürün! En az yüzde 20 tasarruf edin

Doğalgaz faturalarınızı yarıya indirmek için basit birkaç adımı uygulayın! Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Doğal Gaz Faturalarını Düşürmenin Yolları

Günlük yaşamlarında milyonlarca insan, doğal gaz faturalarının kabusu olmaya devam ediyor. Eğer eviniz sürekli olarak ısınmıyorsa ve doğalgaz faturalarınız yüksekse, pencerelerinizi kontrol edebilirsiniz. Kış aylarında ısı geçiren pencereler evlerin soğumasını sağlar. Pencerelerden soğuk geldiği için kombi ayarlarının yükseltilmesi doğalgaz faturalarının artmasına neden oluyor. Daha az fatura ödemek ve kombinizi daha az yakmak istiyorsanız, çok basit yöntemler kullanabilirsiniz. Evlerin iyi ısınması için ısı yalıtımı olması gerekir. İç ve dış ısı yalıtımı bulunursa ev soğumaz ve yazın sıcak havalardan korunur.

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Eğer pencereden soğuk hava giriyorsa, silikon veya bant kullanarak soğuk giren alanı kapatabilirsiniz. Evi iyi ısıtmak için düzenli olarak kombi bakımı da gereklidir. Kış aylarında odanın kapısını kapatarak oturmak odanın sıcaklığını korur. Kışın kalın halılar giyebilirsiniz. Öte yandan, peteklerin önleri açık olmalıdır ve içine herhangi bir şey konulmamalıdır. Pencerelerinizden soğuk hava giriyorsa, pencerelerin menteşe ayarlarını kontrol etmeyi unutmayın. Ayarlarını yaptıktan sonra soğuk hava girmeye devam ediyorsa bir uzmandan yardım isteyebilirsiniz. Pencerelerin sıcak kalması için soğuk önleyici kullanabilirsiniz. Plastik malzemeler yazın kalınlaşır, kışın kalınlaşır. Bu nedenle, ayarlar mevsimine göre yapılmalı. PVC pencerelerden genel olarak daha soğuk hava evlere girer.

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