Kocaeli’de korkutan yangın! Camide çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde camide çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi. Sahur vakti caminin yandığını gören vatandaşlar sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, birkaç bölümü kullanılamaz hale geldi.

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Kocaeli’de korkutan yangın! Camide çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu.

Kocaeli’de korkutan yangın! Camide çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü!

Yangın, sahur vakti Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak’taki Vahdet Caminin imam odası kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kocaeli’de korkutan yangın! Camide çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü!

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın caminin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri caminin içine dolan dumanı tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli’de korkutan yangın! Camide çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü!

Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.

Kocaeli’de korkutan yangın! Camide çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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