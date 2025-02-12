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  3. Şanlı Bayburt Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yıl Dönümünü Kutluyor...

Şanlı Bayburt Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yıl Dönümünü Kutluyor...

Türkiye Bayburlular Federasyonu Kadın Kolları, siyasi parti temsilcileri ve Sivil Toplum kuruluşlarını ziyaret ederek davetiyelerini ilettiler...

Şanlı Bayburt Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yıl Dönümünü Kutluyor...
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Şanlı Bayburt Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yıl Dönümünü Kutluyor...

Türkiye Bayburlular Federasyonu Kadın Kolları, siyasi parti temsilcileri ve Sivil Toplum kuruluşlarını ziyaret ederek davetiyelerini ilettiler...

Şanlı Bayburt Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yıl Dönümünü Kutluyor...

Türkiye Bayburtular Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Sinem Şahin Erdoğan, 'Rüya Kenti Bayburt' isimli yetişkin tiyatrosuyla Milli Mücadele Ruhunu yeniden hissetmek, şehitlerimizi yad etmek için Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunu Kutlamaya hemşehrilerimiz başta olmak üzere, hanımefendiler, beyefendiler, tüm halkımız davetlidir'

Şanlı Bayburt Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yıl Dönümünü Kutluyor...

Program: 20 Şubat Perşembe Taşdelen Turgut Özel Kültür Merkezi'nde saat 13:30'da yapılacaktır...

Şanlı Bayburt Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yıl Dönümünü Kutluyor...


Kaynak:Bölge Gündem Haber

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