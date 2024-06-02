Şampiyonlar Ligi’nde zafer Real Madrid’in oldu

Borussia Dortmund ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Wembley Stadyumu'nda karşılaştı.
Borussia Dortmund ilk yarıyı daha iyi geçirdi. Alman ekibi ilk yarıda net pozisyonlar bulamadı ve 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda Real Madrid daha iyi oynadı. 73'te Eflatun Beyazlılar Carvajal ile eşitliği bozarken, Vinicius Jr. 83'te farkı 2'ye çıkardı.
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Real Madrid maçı 2-0 kazandı ve 15. kez Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü.
Real Madrid'de Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamlarken, Borussia Dortmund'da Salih Özcan maçı yedek kulübesinde tamamladı.