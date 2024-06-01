İrem Derici öyle bir şey dedi ki: Sevgilisi olan…

İrem Derici ve Gökhan Fırat, yedi aylık bir ilişkiden sonra ayrıldılar. Ünlü popçu, birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırdıktan sonra yönetmeni takip etmekten vazgeçti. Son olarak sevgilisi olmadığı için üzüldüğünü söyleyen bir takipçisine verdiği yanıtla Derici adından söz ettirdi.

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Survivor'da ünlü olan Atakan Işıktutan ile Eylül 2023'te ayrılan İrem Derici, geçtiğimiz aylarda Gökhan Fırat ile yeni bir ilişkiye başladı. Ancak Derici kısa bir süre sonra Fırat ile ayrıldıklarını öğrendi. Ünlü isim, Instagram hesabından takipçisine verdiği yanıtla son olarak gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısına "Sevgilim yok" yazarak ağlayan surat emojisi gönderen İrem Derici, "Benim de yok" diye yazdı.