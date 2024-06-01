İslam Memiş altına dikkat çekti! Yatırımcıya tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında meydana gelen değişiklikleri analiz etti.

Memiş, elindeki TL'yi altın almak için dolarda bekletenlere şans verdi. Önümüzdeki haftalarda altın dolar paritesi üzerinden yaptıkları işlemlerde daha fazla kazanç sağlayacaklarını belirttim. Bu yıl iki kez dolar pozisyonu aldık. Bayramdan önce de bu görevi üstlendik."

Altın fiyatlarında haziranın son haftası, son haftası ve temmuz ayının ilk haftasında yükseliş yönlü hareketler göreceğiz. 3500 lira seviyesine kadar yükselecek."

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Memiş'in YouTube kanalı, "Ons altın 2343 dolar seviyesinde" dedi. 2380 ve 2280 dolar arasında bir beklentim vardı. Bu haftaki yol haritamız yeniden düzenlenecek. Beklentilerimiz ve bandımız aynı. Önümüzdeki haftalarda direnç seviyelerindeki iyileşme bittikten sonra, onların altında düşüş yönlü hareketleri takip etmeyi sürdüreceğiz.dedi.

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Gram altın yatırımcısı ons altını göz önünde bulundurmalıdır. Dolar stabil olduğu için gram altının hareketliliği arttı. 2400 lira destek seviyesi. Kademeli satın alma fırsatı geldi. Burayı bir alım fırsatı olarak görmek faydalı olacaktır."