Hadise bir bunu yapmamıştı! Yeni işini duyan yok artık dedi

Hadise oyunculuğa soyunuyor! İstediği ücret gündeme bomba gibi düştü. Yeni rolünü duyan yok artık dedi.

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Hadise bir bunu yapmamıştı! Yeni işini duyan yok artık dedi

Geçtiğimiz akşam Beşiktaş'ta sahne alan Hadise, iddialı performansıyla magazin gündeminin odak noktası olmuştur.

Şarkıcılık kariyerinde iyi performans gösterdikten sonra Hadise oyunculuğa başlamaya karar verdi. Ünlü ismin dijital platformunda yayınlanacak bir dizi projesi için alacağı ücret şaşırtıcıydı.

Geçtiğimiz günlerde, ünlü şarkıcının mayoya benzeyen sahne kıyafetiyle 10. Yıl Marşı'nı okuması çok konuşulmuştu. Eski sevgilisi ve meslektaşı Sinan Akçıl, Hadise'nin marş söylemesine dikkat çeken bir yorum yaptı.

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Sinan Akçıl, eski aşkının konser görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine isim vermeden, "10 yılda her savaştan 'açık' alınla çıktık" dedi." ifadelerini içeren bir gönderi yayınladı.

Son zamanlarda dansları ve çekici pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise, uzun süredir gelen oyunculuk tekliflerini reddetti. Posta Gazetesi, ünlü şarkıcının dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük bir dizi için anlaştığını bildirdi.

Hadise, oyunculuk için arkadaşı Seda Bakan tarafından ikna edildiği ve 8 bölümlük bir dizi için 10 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

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