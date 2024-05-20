Sakarya’da kan donduran olay! Temel kazısı sırasında kadın cesedi bulundu!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada ceset bulundu. Kepçe operatörünün cesedi fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu açıklandı.Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ından önemli açıklama: 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İran'a başsağlığı mesajı

Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi

İsrail'den açıklama geldi! Reisi'nin ölümüyle ilgili bakın ne dedi?