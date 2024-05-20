Sakarya’da kan donduran olay! Temel kazısı sırasında kadın cesedi bulundu!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaat alanında kan donduran olay yaşandı. Kepçe operatörünün temel kazısı yaptığı sırada, elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi fark etmesi üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

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Sakarya’da kan donduran olay! Temel kazısı sırasında kadın cesedi bulundu!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada ceset bulundu. Kepçe operatörünün cesedi fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu açıklandı.Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da kan donduran olay! Temel kazısı sırasında kadın cesedi bulundu!

Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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