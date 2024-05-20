CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İran'a başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için bir taziye mesajı yayımladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İran'a başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özel, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için bir taziye mesajı yayımladı.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için bir taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İran'a başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İran'a başsağlığı mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İran'a başsağlığı mesajı

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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