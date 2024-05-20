Milli Savunma Bakanlığı'ından önemli açıklama: 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ından önemli açıklama: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ından önemli açıklama: 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" açıklamalarında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ından önemli açıklama: 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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