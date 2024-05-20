İsrail'den açıklama geldi! Reisi'nin ölümüyle ilgili bakın ne dedi?

İsrail basınına açıklama yapan srailli yetkili, "Reisi'nin ölümüyle ilgimiz yok." diyerek Tel Aviv'in Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümünde dahli olmadığını ifade etti.

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İsrail'den açıklama geldi! Reisi'nin ölümüyle ilgili bakın ne dedi?

İsrail basınına açıklama yapan srailli yetkili, "Reisi'nin ölümüyle ilgimiz yok." diyerek Tel Aviv'in Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümünde dahli olmadığını ifade etti.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Reisi ve Abdullahiyan ve beraberindeki 7 üst düzey İranlı yetkilinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

İsrail'den açıklama geldi! Reisi'nin ölümüyle ilgili bakın ne dedi?

Tüm dünyanın gözü İran liderinin hayatını kaybettiği kazaya çevrilirken, olay kendisine İsrail basınında da geniş yer buldu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, "Reisi'nin ölümüyle ilgimiz yok." açıklamasında bulundu.

İran devlet televizyonu son olarak, "Helikopterin dağ zirvesine çarptığı düşünülüyor." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'den açıklama geldi! Reisi'nin ölümüyle ilgili bakın ne dedi?

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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