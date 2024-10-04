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Sağlık bakanlığı İŞKUR üzerinden şehir hastanelerine personel alacak! İşte aranan şartlar ve başvuru tarihi

İŞKUR 2024 yılında Türkiye genelindeki şehir hastanelerine işçi ve personel alımı yapacağını duyurdu. personel alımı için başvuru süreci, açık pozisyonlar ve gerekli şartlar ve başvuru tarihi

Sağlık bakanlığı İŞKUR üzerinden şehir hastanelerine personel alacak! İşte aranan şartlar ve başvuru tarihi
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İŞKUR 2024 yılında Türkiye genelindeki şehir hastanelerine işçi ve personel alımı yapacağını duyurdu. Meslek hayatını Sağlık sektöründe sürdürmek isteyenler için büyük fırsat olan bu alımlar istihdamı desteklemek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amaçlı yapılabiliyor.

İŞKUR'un işçi ve personel alımı için başvuru süreci, açık pozisyonlar ve gerekli şartlar belli oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR tarafından yayınlanan Türkiye genelindeki şehir hastanelerine işçi ve personel alımı için aranılan şartlar belli oldu.

Adayların en az lise mezunu olması ve teknik ya da uzmanlık gerektiren pozisyonlar için ilgili alanda mesleki eğitim veya üniversite diplomasına sahip olmaları bekleniyor. Bunlara ek olarak adayların pozisyonun gerektirdiği fiziksel ve ruhsal sağlığa sahip olmaları önem taşırken başvuru esnasında sağlık raporu talep edilebileceği belirtiliyor.

Bazı pozisyonlar için deneyim beklenirken özellikle teknik ve idari kadrolarda benzer görevlerde daha önce deneyimi olması avantaj sağlayabilir.

Teknik pozisyonlar için geçerli sertifikaların başvuru yapacağını sırada sunulması gerektiği belirtiliyor.

Sağlık bakanlığı İŞKUR üzerinden şehir hastanelerine personel alacak! İşte aranan şartlar ve başvuru tarihi

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru sürecinde şehir hastaneleri için işçi ve personel alımı çoğunlukla İŞKUR tarafından duyurulur. Adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesinden online olarak başvuruda bulunabilir. Başvuru sürecinin sonrasında uygun adaylar mülakata çağırılır ve sonrasında işe alım süreci başlar.

İŞKUR resmi sitesinin adresi: https://esube.iskur.gov.tr/

AÇIK POZİSYONLAR BELLİ OLDU

İŞKUR'un şehir hastaneleri için yapılacak olan alımlar çeşitli kadrolardan oluşacaktır. Bu kadrolar ise şu şekildedir:

Temizlik Görevlisi

Sıhhi Tesisatçı

Hemşire

Sterilizasyon Görevlisi

Bahçıvan

Mühendis

Hasta Refakatçisi

Güvenlik Görevlisi

Elektrikçi

Ön Muhasebeci

Hizmetli

Klinik Destek Elemanı

Sağlık bakanlığı İŞKUR üzerinden şehir hastanelerine personel alacak! İşte aranan şartlar ve başvuru tarihi

BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyenler esube.iskur.gov.tr adresinden başvuruların alınmadığını belirtelim. Süreç şu şekilde ilerliyor:

İŞKUR iş ilanları sayfasına gidiniz.

İş ilanları kısmına erişiniz.

İş arama sayfasının üst kısmındaki arama bölümüne "ŞEHİR HASTANE" yazınız ve "Ara" butonuna tıklayınız.

Sonrasında bireysel başvurunuzu yapabilirsiniz.

kaynak: İŞKUR

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