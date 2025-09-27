Sadettin Saran'dan flaş karar: O isimlerin bileti kesildi!

  1. Anasayfa
Fenerbahçe’de başkanlık görevini devralan Sadettin Saran, kulüpte yeni yapılanma çalışmalarına başlarken ilk ayrılığın futbol direktörü Devin Özek olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'tan mazbatasını alarak görevine resmen başlayan Sadettin Saran kolları sıvadı.

Yeni başkan Saran, sezonun geri kalanı için daha güçlü bir yapı oluşturmak isterken ilk ayrılık da büyük oranda belli oldu.

İLK AYRILIK BELLİ OLDU

Sadettin Saran, Ali Koç döneminde futbol direktörlüğü görevine getirilen Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek'i futbol direktörü olarak görevlendirilen Devin Özek ile ilgili kararını verdi.

BU HAFTA AÇIKLANACAK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Devin Özek'le yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken yeni futbol yapılanmasında düşünülmediği kendisine iletildi hatta kararın Antalyaspor maçı sonrası ayrılık kararının açıklanması bekleniyor.

HESABINI KAPATTI

Bu gelişmelerin ardından Devin Özek sosyal medya hesabını kapattı.

CHP 6 ismİ ihraç etti! Gürsel Tekin: ''Hodri meydan!'' dediCHP 6 ismİ ihraç etti! Gürsel Tekin: ''Hodri meydan!'' dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında önemli gelişme: 5 kişi tutuklandı!Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında önemli gelişme: 5 kişi tutuklandı!

Son dakika! BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!Son dakika! BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!

