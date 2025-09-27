Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında önemli gelişme: 5 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ABB'ye yönelik "konser" soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişiden 5'inin tutuklanmasına, 9 kişinin de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmalarına karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması kapsamında 5 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınanlar için yeni bir gelişme yaşandı.

ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 14 kişi 5'i savcılık sorgularının ardından adli kontrol tedbiriyle sulh ceza mahkemesine sevk edilirken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, gözaltına alınan 14 kişiden 5'inin tutuklanmasına, 9 kişinin de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmalarına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

