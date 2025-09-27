  1. Anasayfa
CHP 6 ismİ ihraç etti! Gürsel Tekin: ''Hodri meydan!'' dedi

CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin sert konuştu: ''Genel merkez ve aparatları ile savaşmak istiyorsa bize yenilirler'' dedi...

Yayınlanma:


CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin çok sert açıklamalarda bulundu. CHP yönetimine rest çeken Tekin, ''Genel merkez ve aparatları ile savaşmak istiyorsa bize yenilirler.'' ifadelerini kullandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile 4 üyenin partiden ihracına karar verdi.

Gürsel Tekin, ihraç kararıyla ilgili tv100’e programında açıklamada bulundu.

'SAVAŞMAK İSTİYORLARSA BİZE YENİLİRLER'

Sorun çözmek için geldiklerini belirten Tekin, ''Daha hiçbir şey konuşmadım, konuşacağım. Sorun çözmek için geldik, sorun yaratmak için değil. Benim üyeliğim kalbimde gömülü. Genel merkez ve aparatları ile savaşmak istiyorsa bize yenilirler.'' ifadelerini kullandı.

‘KİMSENİN SUÇ ORTAĞI OLMADIK’

Sözlerinin devamında Tekin, ''Hayatımızın hiçbir yerinde kimsenin suç ortağı olmadık. Tek derdimiz partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Sorunların üstesinden geleceğiz. Hiç kimse merak etmesin.'' dedi.

16 İSİM İÇİN İHRAÇ KARARI VERİLMİŞTİ

Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları ve kurultaylarla gündemden düşmeyen CHP’nin parti içindeki 16 muhalif ismi partiden ihraç etmek için disipline sevk etti.

İhraç edilen isimlerin büyük bir çoğunluğunun Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olması dikkat çekti.

