Son dakika! BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!

BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!

BM'de Netanyahu'ya büyük şok: İsrail Başbakanı Netanyahu BM'de konuşurken tüm BM Genel Kurul salonu protesto için dışarı çıktı.

İsrail Başbakanı Netanyahu BM'de konuşurken tüm BM Genel Kurul salonu protesto için dışarı çıktı. Konuşmasında ülke liderleri ve temsilciler Genel Kurulu terk edince Netanyahu boş salona konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tutuklanma korkusuyla rota değiştirerek geldiği ABD'de, 80. Birlemiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye geldi. Netanyahu kürsüye geldiği anda delegeler salonu terk etti.

KENDİ HEYETİNE KARŞI KONUŞTU

BM moderatörü protestoların sona ermesi için çağrıda bulunurken Netanyahu, yalnızca kendi heyetine karşı konuştu.

İRAN HEYETİ ÖLEN SİVİLLERİN FOTOĞRAFLARINI MASAYA BIRAKTI

İran heyeti ise Netanyahu konuşurken, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

"DÜNYANIN İSRAİL'E BAKIŞI"

İsrail Kanal 12 ise bu anları, "Netanyahu konuşmasına başladığında onlarca katılımcının BM Genel Kurul Salonu'ndan ayrılması, dünyanın İsrail'e bakışının kanıtıdır." şeklinde verdi.

