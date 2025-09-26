  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!

Son dakika! BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!

BM'de Netanyahu'ya büyük şok: İsrail Başbakanı Netanyahu BM'de konuşurken tüm BM Genel Kurul salonu protesto için dışarı çıktı.

Son dakika! BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!
Yayınlanma:

BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!

BM'de Netanyahu'ya büyük şok: İsrail Başbakanı Netanyahu BM'de konuşurken tüm BM Genel Kurul salonu protesto için dışarı çıktı.

İsrail Başbakanı Netanyahu BM'de konuşurken tüm BM Genel Kurul salonu protesto için dışarı çıktı. Konuşmasında ülke liderleri ve temsilciler Genel Kurulu terk edince Netanyahu boş salona konuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tutuklanma korkusuyla rota değiştirerek geldiği ABD'de, 80. Birlemiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye geldi. Netanyahu kürsüye geldiği anda delegeler salonu terk etti.

BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!

KENDİ HEYETİNE KARŞI KONUŞTU

BM moderatörü protestoların sona ermesi için çağrıda bulunurken Netanyahu, yalnızca kendi heyetine karşı konuştu.

BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!

İRAN HEYETİ ÖLEN SİVİLLERİN FOTOĞRAFLARINI MASAYA BIRAKTI

İran heyeti ise Netanyahu konuşurken, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!

"DÜNYANIN İSRAİL'E BAKIŞI"

İsrail Kanal 12 ise bu anları, "Netanyahu konuşmasına başladığında onlarca katılımcının BM Genel Kurul Salonu'ndan ayrılması, dünyanın İsrail'e bakışının kanıtıdır." şeklinde verdi.

BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!

Son dakika: Gürsel Tekin dahil 6 kişi CHP'den ihraç edildi!Son dakika: Gürsel Tekin dahil 6 kişi CHP'den ihraç edildi!

Meteoroloji'den fırtına alarmı: İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi!Meteoroloji'den fırtına alarmı: İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi!

Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika: Gürsel Tekin dahil 6 kişi CHP'den ihraç edildi!
Son dakika: Gürsel Tekin dahil 6 kişi CHP'den ihraç edildi!
Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!
Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz için istenen hapis cezası belli oldu
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz için istenen hapis cezası belli oldu
İzmir'deki çöp krizi büyüyor: CHP'li Başkan Tugay, Genel Başkan Yardımcısı'nın o sözlerini yalanladı!
İzmir'deki çöp krizi büyüyor: CHP'li Başkan Tugay, Genel Başkan Yardımcısı'nın o sözlerini yalanladı!
Erdoğan'dan İsrail'e Suriye göndermesi: Buna göz yummayacağız izin vermeyeceğiz
Erdoğan'dan İsrail'e Suriye göndermesi: Buna göz yummayacağız izin vermeyeceğiz
Son dakika... CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek...
Son dakika... CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek...
Sıcak mesajlar sıkı pazarlık: 26 Eylül 2025 Cuma merak edilen güncel gazete manşetleri
Sıcak mesajlar sıkı pazarlık: 26 Eylül 2025 Cuma merak edilen güncel gazete manşetleri