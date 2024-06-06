Sadece çok çay kahve içenlerde görülüyor! Bu saatten sonra asla tüketmeyin

Günlük 7-9 saat uyumanın sağlıklı bir yaşam için çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Güngen, ideal uyku saatinin 23.00 ile 03.00 arasında olması gerektiğini de belirtti. Vücudun dinlenmesi ve yenilenmesi için uyku çok önemlidir.

Uykunun avantajları ve dezavantajları

Güngen, uykunun vücudun metabolik atıklarını temizleyerek beyindeki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca uykunun hormon dengesini korumak ve hafızayı güçlendirmek gibi önemli görevleri olduğunu söyledi. Bununla birlikte, yetersiz uyku, stres, obezite ve kalp-damar hastalıkları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

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Uykusuzlukla Başa Çıkmak İçin Öneriler

Prof. Dr. Güngen, uykusuzlukla başa çıkmak için uyku hijyeninin önemli olduğunu vurguladı. Akşamları kafein tüketmekten kaçınmak, uyku öncesi gevşeme tedavileri kullanmak ve düzenli olarak uyku programına uymak gerektiğini söyledi. Ek olarak, yatak odasının yalnızca uykuda kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

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Güngen, üç saatlik bir uyku süresinin yeterli olmadığını ve ortalama yedi ila dokuz saatlik bir uyku süresinin gerekli olduğunu belirtti. Ek olarak, uyku kalitesini artırmak için akşam saatlerinde mavi ışık temasından kaçınılmalıdır. Güngen, düzenli ve kaliteli uyku alışkanlıklarının hayat kalitesini artırabileceğini vurguladı.