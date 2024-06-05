Bekçi alımları başlıyor! İŞKUR üzerinden sınavsız alımlar olacak

Bekçi alımları başlıyor. Alımı yapılacak bekçiler ile alakalı detaylar duyuruldu. İŞKUR'un resmi web sitesi esube.iskur.gov.tr'den başvuru yapılabilir. Bu süre içinde, adaylar başvurularını tamamlamalı ve ilgili kriterlere uygunluğunu kontrol etmelidir.

Hangi pozisyonlara alım yapılacağına dair ayrıntılar da açıklandı. 128 kişi, İnşaat/İşyeri Bekçisi, Kır Bekçisi ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonlarına alınacak.

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Başvuru kriterleri

Adayların başvuruları kabul edilebilmesi için belirli şartları karşılamaları gerekir. Şartlar şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı veya kayıtlı olmak, sağlık ve bedensel sorunları olmamak ve görevini dikkatli ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilecek durumda olmak.

İş arayanlar için İŞKUR tarafından yayınlanan sınavsız bekçi alımı ilanı büyük bir fırsat olabilir. Adaylar, gerekli şartları karşıladıktan sonra başvurularını zamanında tamamlamalıdır.