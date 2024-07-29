Saçları sağlıklı tutmanın püf noktası: İşte 6 önemli kural Birçok saç uzmanı ve doktorlar, sağlıklı bir saç için uyarılarda bulunur. Ancak bu dönemde daha pek çok önemli şeyler olabilir. Bu yüzdende 6 önemli kural sizin için tam bir alternatiftir.