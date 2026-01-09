  1. Anasayfa
Saç ekimi için gittiği estetik merkezinden cenazesi çıktı!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden Temel Altuntaş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 8 Ocak Perşembe günü saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden Temel Altuntaş (47) bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Temel Altuntaş, İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe saç ekimi yaptırmak üzere gitti.

Klinikte bir anda fenalaşan Altuntaş için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bugün Cuma namazı sonrasında Akçaabat ilçesi Erikli mahallesi Merkez Camiindeki cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katılırken, namazın ardından evli ve 2 çocuk babası Altuntaş aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

