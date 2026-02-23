Kan donduran itiraf: Eski eşini eşarbıyla nasıl boğarak öldürdüğünü anlattı!

Antalya'da eski eşini eşarbıyla boğarak öldüren zanlının hakkındaki iddianame tamamlandı. Kan donduran cinayeti nasıl işlediğini işte böyle anlattı...

Antalya'da eski eşi Hanım Biçer'i eşarbıyla boğarak öldüren sanık Hızır Çelik (32), hakkında iddianame tamamlandı. İki ayrı suçtan yargılanması talep edilen Çelik, cinayet gününü anlattı.

Olay, 11 Eylül 2025 Perşembe gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Hızır Çelik, boşandığı eşi Hanım Biçer'i evine götürdü. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Hızır Çelik, genç kadını eşarbıyla boğdu, ardından yüzüne yastık bastırarak öldürdü.

Evden yaklaşık 3 saat sonra ayrılan zanlı, 16 saat sonra eski eşinin kardeşini arayarak, "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun." dedi.

Çelik'in daha sonra Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Hanım Biçer'in cansız bedenini evde buldu.

Haberin Devamı

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KARDEŞİME İFTİA ATTI"

Cenazeyi almak için morga gelen ağabeylerden Resul Biçer, kardeşinin boşandıktan sonra çocuklarını göremediğini, bu durumu fırsat bilen eski eşinin, Hanım Biçer'i kandırarak eve götürdüğünü ileri sürdü.

Recep Biçer ise kardeşinin planlı bir cinayete kurban gittiğini öne sürerek, "Yıllarca evli kaldılar, yapamadılar ve ayrıldılar. Ardından kardeşime iftiralar attı. Madem ihanet ettiğini düşünüyordu, gidip karşı tarafla hesaplaşacağına gelip kardeşimi öldürdü. Kardeşimi kandırdı, ev ayarladı ve planlı bir şekilde götürüp canına kıydı. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesini ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunu planlayarak yaptı, tasarlayarak programladı. Önceden öldürmek için plan kurmuş. Bilinçli ve isteyerek işledi." ifadelerini kullandı.

Kadın Kaban Alırken Yapılan Yaygın Hatalar

Erzurum kara yolunda can pazarı: Meydana gelen zincirleme kazada 1 ölü, 31 yaralı var!

Ramazan ayında KOOP yaptı yapacağını: 20 Şubat- 1 Mart arası süper indirimli ürünler sizleri bekliyor! İşte o liste...