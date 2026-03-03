Önce Yunanistan şimdi de Fransa: Fırkateynler GKRY'ye yola çıktı!

Fransa, Yunanistan'ın ardından GKRY'de bulunan İngiliz üssünü korumak için fırkateyn gönderdiğini açıkladı.

Dün Yunanistan, Akrotiri İngiliz Üssü'nü (Ağrotur) korumak için 2 fırkateyn ve 2 tane F-16 savaş uçağı göndereceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Fransa da İngiliz üssü için GKRY'ye fırkateyn göndereceğini açıkladı.

ALMANYA'DAN DA TALEP EDİLDİ

Rum basınında yer alan haberlere göre; Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşmelerde Hristodulids’in Fransız lidere ilgili talebi ilettiği kaydedildi.

Hristodulidis'in aynı gün Almanya Başbakanı Friedrich Merz’le de görüştüğü ve ve Almanya’dan Kıbrıs’a bir fırkateyn konuşlandırmasını talep ettiği bildirildi. Merz'in talebe olumlu yaklaştığı kaydedildi. Alman hükümetinin yakında karar vermesi bekleniyor.

İRAN İNGİLİZ ÜSSÜNÜ VURMUŞTU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü hedef alınmıştı. GKRY yönetimi İHA saldırısı yapıldığını doğrulayarak İran yapımı İHA düştüğünü ve kısmi maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Fatma Nur öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İranı destekledi İsrail'i açık açık tehdit etti

Türkiye savaşa girer mi? Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar!