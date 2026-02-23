Oruçlu kadın restoran önünde gördüklerine isyan etti: Gidin evinize zıkkımlanın!

İşinden çıkıp evine giden kadın oruç tutmayıp restoran ve kafelerde yemek yiyenlere sert sözlerle tepki gösterdi...

Oruç tutmayıp restoran ve kafelerde yemek yiyenlere sert sözlerle tepki gösteren bir kadın ''Oruç tutana saygınız olsun; gidin evinize zıkkımlanın. Sizin pis günahınız ama biraz saygı gösterin. Nasıl Müslümansınız?'' ifadelerini kullandı.

Bir kadının, oruç tutmayıp restoran ve kafelerde yemek yiyen kişilere yönelik sözleri sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

"ORUÇ TUTANA SAYGINIZ OLSUN"

Kadın, işten eve giderken kafelerde yemek yiyenleri gördüğünü belirterek "Çay kahve zıkkımlanıyorlar. Oruç tutana saygınız olsun; gidin evinize zıkkımlanın. Sizin pis günahınız ama biraz saygı gösterin. Nasıl Müslümansınız?" ifadelerini kullandı.

DESTEKLEYEN DE OLDU KARŞI ÇIKAN DA

Söz konusu görüntüler sosyal medyada farklı tepkilere yol açarken, bazı kullanıcılar kadını destekledi, bazıları ise herkesin inanç ve tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

