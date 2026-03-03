İsrail askerleri CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman'ı canlı yayında gözaltına aldı!

Son dakika... İsrail askerleri CNN TÜRK ekibini canlı yayında gözaltına aldı!

İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de İsrail askerleri tarafından yayını engellenerek gözaltına alındı...

İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimlerince engellenerek gözaltına alındı.

İran’ın Tel Aviv'e yönelik füze saldırılarının ardından kentteki gerilim sürerken, CNN TÜRK'ün canlı yayınına İsrail güvenlik birimleri müdahale etti.

Muhabir Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman, saldırı anında yaşananları ve sivillerin sığınaklara yöneldiği süreci izleyicilere aktarıyordu. İran'ın füze saldırısının hemen sonrasında, halkın sığınaklardan çıkış anlarının ekrana yansıtıldığı sırada yayına müdahale edildiği ifade edildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE CANLI YAYIN KESİLDİ

Yayın esnasında güvenlik güçlerinin ekibe yaklaşarak yayını durdurduğu bildirildi.

Müdahale anında muhabirin, İsrail'de medya üzerindeki kısıtlamalara ve özellikle yabancı basın mensuplarının zaman zaman benzer uygulamalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çektiği öğrenildi. Yayının, bu değerlendirmelerin hemen ardından kesilmesi dikkat çekti.

Yayını İsrail sansürüne uğrayan CNN TÜRK ekibi, gözaltına alındı.

BURHANETTİN DURAN: SERBEST BIRAKILMALARI İÇİN GİRİŞİMDEYİZ

CNN TÜRK ekibinin gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

