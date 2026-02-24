  1. Anasayfa
Arkadaşının ölüm haberiyle yıkılmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay davası için adliyede!

Yalova'da ağustos ayında teknesiyle açılan iş adamı Halit Yukay'ın Marmara Denizi'nde cansız bedeninin bulunmasının ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile Erdek Adliyesi'ne geldi.

Yayınlanma:

Yalova'da ağustos ayında teknesiyle açılan iş adamı Halit Yukay'ın Marmara Denizi'nde cansız bedeninin bulunmasının ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile Erdek Adliyesi'ne geldi.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

CESEDİ BULUNMUŞTU

Mazu Yachts firmasının sahibi olan Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli tekne ile ayrıldığı Yalova'dan sonra Marmara Denizi'nde seyrederken bir daha kendisinden haber alınamamış ve günler süren araştırmalar sonucu cenazesine Marmara Denizi'nin derinliklerinde ulaşılmıştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda aynı güzergahta seyreden yük gemisi Arel-7'nin kaptanı Cemal T. (61) gözaltına alınarak tutuklanmış ve itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

SON GÖRÜŞMEYİ TATLITUĞ İLE YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, kazanın olduğu tarihlerde arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile görüşmesinin ardından mahkeme heyeti Tatlıtuğ'un dinlenmesine karar verdi.

Ünlü oyuncu bugün tanık sıfatı ile hakim karşısına çıkarak bildiklerini anlatmak üzere Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan adliye binasına geldi.

