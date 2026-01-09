2026 en düşük emekli aylığı belli oldu!

Son dakika...TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. En düşük emekli maaşı 2026 yılı için yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin lira oldu.

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA RAKAM NETLEŞTİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılacağını duyurdu.

Abdullah Güler, sunulan ilk teklifin yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 31 maddeden oluştuğunu belirtti. Bu teklifin Tapu Kanunu, İmar Kanunu, Çevre Kanunu ve Kentsel Dönüşüm gibi alanlarda düzenlemeler içerdiğini ifade eden Güler, özellikle yapı denetimi ve sosyal konut alanlarında önemli değişiklikler öngörüldüğünü kaydetti. İkinci teklifin ise sosyal ve ekonomik politikaların desteklenmesine yönelik 13 maddeden oluştuğunu ve en düşük emekli maaşı düzenlemesini de kapsadığını bildirdi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE HUKUKİ GÜVENLİK

Güler, 13 maddelik teklifin hazırlanmasında Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde verdiği iptal kararlarının dikkate alındığını vurguladı. Hukuki belirlilik ve güvenlik ilkeleri doğrultusunda, memurların sosyal politikaları ve Türkiye Varlık Fonu gibi alanlarda yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ DÖNEM VE ZAM ORANLARI

Teklifin en dikkat çeken maddesi emekli aylıklarıyla ilgili oldu. Güler, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 12.19 oranında, memur emekli aylıklarının ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarıyla birlikte yüzde 18.60 oranında artırılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

Abdullah Güler, halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının, memur emekli zammı referans alınarak yaklaşık yüzde 18.48 oranında artırılacağını duyurdu. Buna göre, 2026 yılı Ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli maaşı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacak. Güler, bu adımın sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğunu vurguladı.

Güler konuşmasında, tekliflerde imzası bulunan Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin'e, özellikle deprem bölgesine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür etti.

