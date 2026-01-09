Şara kefeni yırttı: Günler sonra ilk fotoğrafı ortaya çıktı!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Saray'da çatışma çıktığı ve yaralandığı iddiası sonrası günler sonra sağlığının gayet yerinde olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Saray'da çatışma çıktığı ve yaralandığı iddiasından günler sonra net bir fotoğraf verdi. Şara, Suriye ordusunun Halep operasyonu sürerken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Şam'da bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında son günlerde sosyal medyada " Saray'da çatışma çıktı, yaralandı" iddiaları gündeme gelmişti. Şam yönetimi ise bu söylentileri yalanlayarak Cumhurbaşkanının hedef alındığına dair herhangi bir güvenlik olayı yaşanmadığını açıkladı.

GÜNLER SONRA EN NET FOTOĞRAF

Tartışmalar sürerken Şara, Avrupa Birliği'nin iki üst düzey ismiyle Şam'da verdiği fotoğrafla kamuoyuna "görevde ve sahada" mesajı verdi.

VON DER LEYEN ŞAM'A GELDİ

Suriye devlet medyasına dayandırılan haberlere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şam'a giderek Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Bu ziyaret, AB cephesinden Suriye'ye yönelik en üst düzey temaslardan biri olarak değerlendirildi. Görüşmeye Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da katıldı.

OPERASYON SÜRERKEN KRİTİK ZİRVE

Şam'daki temaslar, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonların devam ettiği bir döneme denk geldi.

