Bedelini ağır ödedi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen olay, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin trafik uygulaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayan 16 MA 5622 plakalı motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre süren sıkı takip sonrası sürücü, motosikletini bırakarak yaya olarak kaçtı. Yapılan kontrollerde motosikletin Muhammed H.'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen motosiklet sahibi, motosikleti oğlu Abdulgani H.'nin (25) kullandığını söyledi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, abart egzoz kullanmaktan 16 bin lira, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira; motosiklet sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

