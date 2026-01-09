  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Yemen'de neler oluyor? BAE destekli grup feshini duyurdu!

Yemen'de neler oluyor? BAE destekli grup feshini duyurdu!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurdu.

Yemen'de neler oluyor? BAE destekli grup feshini duyurdu!
Yayınlanma:

Yemen'de neler oluyor? BAE destekli grup feshini duyurdu!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurdu.

GGK'nin feshini GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Berik açıkladı.

Yemen'de neler oluyor? BAE destekli grup feshini duyurdu!

Berik, Yemen'deki GGK'nın tüm ana ve tali kurumlarını feshettiğini belirtti. GGK Başkan Yardımcısı Berik, GGK'nın ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki ofislerinin de kapatıldığını söyledi.

GGK Başkan Yardımcısı, bu kararın Suudi Arabistan'daki diyalog konferansına katılım hazırlıkları kapsamında Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde yaşanan son gelişmeler ışığında alındığını kaydetti.

2026 en düşük emekli aylığı belli oldu!2026 en düşük emekli aylığı belli oldu!

Altın fiyatları son iş gününde nasıl? Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, kaç TL ediyor?Altın fiyatları son iş gününde nasıl? Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, kaç TL ediyor?

Türkiye havacılıkta küresel üst oluyor: 9 Ocak 2026 Cuma güncel gazete manşetleriTürkiye havacılıkta küresel üst oluyor: 9 Ocak 2026 Cuma güncel gazete manşetleri

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Şara kefeni yırttı: Günler sonra ilk fotoğrafı ortaya çıktı!
Şara kefeni yırttı: Günler sonra ilk fotoğrafı ortaya çıktı!
Türkiye havacılıkta küresel üst oluyor: 9 Ocak 2026 Cuma güncel gazete manşetleri
Türkiye havacılıkta küresel üst oluyor: 9 Ocak 2026 Cuma güncel gazete manşetleri
Tuzla'da kuvvetli Lodos tekneleri parçaladı: Tekne sahipleri ne yapacaklarını şaşırdı!
Tuzla'da kuvvetli Lodos tekneleri parçaladı: Tekne sahipleri ne yapacaklarını şaşırdı!
Halep'te temizlik başladı, İsrail rahatsız oldu!
Halep'te temizlik başladı, İsrail rahatsız oldu!
Suriye'de sıcak saatler! Halep için eller tetikte: MSB, 'Suriye isterse yardım ederiz'
Suriye'de sıcak saatler! Halep için eller tetikte: MSB, 'Suriye isterse yardım ederiz'
Suriye ordusundan SDG'ye net tavır: 13.30'da saldırı başlatacağız!
Suriye ordusundan SDG'ye net tavır: 13.30'da saldırı başlatacağız!
Küresel fırtınadan selametle çıkacağız: 8 Ocak 2026 Perşembe güncel gazete manşetleri
Küresel fırtınadan selametle çıkacağız: 8 Ocak 2026 Perşembe güncel gazete manşetleri