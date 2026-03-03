Eğitim camiasının acı kaybı! Fatma Nur öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi

  1. Anasayfa
İstanbul Çekmeköy'de okulda bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi işlemlerinin ardından kardeşine teslim edildi.

Yayınlanma:
Güncelleme:

İstanbul Çekmeköy'de okulda bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi işlemlerinin ardından kardeşine teslim edildi.

Çekmeköy'de bir okulda dün öğrencisi tarafından bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu götürülmüştü.

Öğretmenin cenazesi yapılan incelemelerin ardından sabah saatlerinde abisine teslim edildi.

CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLECEK

Çelik için bugün saat 12.00'de Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde anma töreni yapılacak.

Fatma Nur Çelik'in cenazesinin ise yarın Konya'a kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndan toprağa verileceği öğrenildi.

