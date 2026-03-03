Eğitim camiasının acı kaybı! Fatma Nur öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi
İstanbul Çekmeköy'de okulda bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi işlemlerinin ardından kardeşine teslim edildi.
Fatma Nur öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi
İstanbul Çekmeköy'de okulda bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi işlemlerinin ardından kardeşine teslim edildi.
Çekmeköy'de bir okulda dün öğrencisi tarafından bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu götürülmüştü.
Öğretmenin cenazesi yapılan incelemelerin ardından sabah saatlerinde abisine teslim edildi.
CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLECEK
Çelik için bugün saat 12.00'de Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde anma töreni yapılacak.
Fatma Nur Çelik'in cenazesinin ise yarın Konya'a kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndan toprağa verileceği öğrenildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un İranı destekledi İsrail'i açık açık tehdit etti
Türkiye savaşa girer mi? Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar!
İsrail, şimdi de Lübnan'a cephe aldı: Kara saldırıları başladı!