  3. İsrail, şimdi de Lübnan'a cephe aldı: Kara saldırıları başladı!

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 4. gününde devam ederken şimdi de Lübnan'ı cephe alarak kara harekatını başlattı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 4. gününde devam ederken şimdi de Lübnan'ı cephe alarak kara harekatını başlattı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, savaşta yeni bir cephe daha açıldı. İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırısı başlattığını duyurdu. Sabah saatlerinde başkent Beyrut'a art arda hava saldırıları düzenleyen İsrail'in bu hamlesi dünyayı tedirgin etti.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, 4. gün İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni hava saldırısıyla başladı. Ülkenin başkenti Beyrut'a havadan çok sayıda bomba yağdıran İsrail ordusunun bu hamlesinin ardından bölgede art arda patlamalar yaşandı.

HİZBULLAH'IN TV BİNASINI BOMBALADILAR

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binasını bombaladı.

KORKULAN OLDU

İsrail, Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırılarının ardından dünyayı tedirgin bir eden açıklama yayımladı. Lübnan'a kara saldırısı başlatıldığını duyuran İsrail ordusunun bu hamlesi bölgede büyük tedirginlik yarattı.

SALDIRI ÖNCESİ HARİTA PAYLAŞTILAR

İsrail ordusu, havadan ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidi yayımlamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.

"BÖLGEYİ BİR AN ÖNCE TERK EDİN"

Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istemişti.

SAVAŞA KATILDIKLARI GÜN ASKERİ FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Hizbullah dün sabah saatlerinde savaşa resmen dahil olduğunu duyurmuş saatler sonra açıklama yapan Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ise örgütün askeri faaliyetlerini "yasadışı" ilan ederek silahlarını teslim etmesini istemiş ve Hizbullah'ın rolünün yalnızca siyasi alanla sınırlandırıldığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti. İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.

Mehmet Akif Ersoy vapuru tekrar İstanbul'a hizmet edecekMehmet Akif Ersoy vapuru tekrar İstanbul'a hizmet edecek

Zümrüt Vakfı’nın İftar Programına yoğun katılımZümrüt Vakfı’nın İftar Programına yoğun katılım

Eryetiş -Balkanlar okulları eğitim camiasını iftar programında buluşturduEryetiş -Balkanlar okulları eğitim camiasını iftar programında buluşturdu

