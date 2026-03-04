Meteoroloji uyardı: O bölgelerde göz gözü görmeyecek! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz’de fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah doğusu batıdan 8, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren doğusu 8 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.