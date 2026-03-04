  1. Anasayfa
  3. Meteoroloji uyardı: O bölgelerde göz gözü görmeyecek! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde göz gözü görmeyecek! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde göz gözü görmeyecek! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olmakla beraber bazı bölgelerde sis ve puslu hava etkili olacak... Peki bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin ile akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin ile akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın, batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz’de fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah doğusu batıdan 8, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren doğusu 8 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

