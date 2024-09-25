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Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığından Ahilik haftası nedeniyle AHİSİAD'a Tebrik Ziyareti

Yasin Kadıoğlu başkanlığındaki Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı heyeti, Ahilik Haftası münasebetiyle genel başkanlığını İbrahim Çam'ın yürüttüğü AHİSİAD'a bir nezaket ziyaretinde bulunarak, tebriklerini sundu.

Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığından Ahilik haftası nedeniyle AHİSİAD'a Tebrik Ziyareti
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Saadet Partisi ilçe Başkanı Yasin Kadıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ahilik haftası nedeniyle AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'ı dernek merkezinde tebrik ziyaretinde bulundular

Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığından Ahilik haftası nedeniyle AHİSİAD'a Tebrik Ziyareti

SAADET PARTİSİNDEN AHİSİAD'A TEPRİK ZİYARETİ

Ziyaretle ilgilii AHİSİAD'dan yapılan paylaşımda Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanı Sn. Yasin KADIOĞLU Bey ve heyeti, Ahilik Haftası kapsamında derneğimize nezaket ziyaretinde bulundu. Nazik ziyaretleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığından Ahilik haftası nedeniyle AHİSİAD'a Tebrik Ziyareti

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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