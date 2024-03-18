Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar! Vatandaşa ‘dolar’ uyarısı yaptı!

Dün sabah Kanal 7 Başkent Kulisi programına konuk olan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi ve piyasaların durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Mehmet Şimşek, çok net mesajlar verdi...

''DOLAR FIRLAYACAK ŞEKLİNDE SPEKÜLASYON YAPANLARA: AMAÇLARI SEÇİM ÖNCESİ GÜVENSİZLİK YARATMAK''

Spekülatif bir şekilde kur atağı üretmeye çalışan çevrelere karşı vatandaşa uyarılarda bulunarak,

“Amaçları seçim öncesi güvensizlik, belirsizlik yaratmak. Spekülatif, masa başında uydurulan haberleri yalanlamaktan yorulduk. Şu anda ilave döviz talebinin (vatandaşın döviz alması anlamında M.A) ekonomik temeli yok” dedi.

Mehmet Şimşek, programda çeşitli örneklerle anlattığı gibi ekonomi yönetimi Türk Lirası’nı değerli tutmaya dönük bir politika izliyor.

Yayında, kendisine ilk işe başladığı günlerde kullandığı “Dolarizasyon Belası” ifadesini hatırlatıldığında da Şimşek, dolarizasyona karşı mücadele anlamında net cümleler kurdu.

ŞİMŞEK, MERKEZ BANKASINI İŞARET ETTİ, DOLAR KURUNDA DALGALANMAYA MÜSAADE ETMEYİZ MESAJI VERDİ

Aslında bazı şeylerin çok basit bir mantıkla anlaşılabilmesi lazım.Ekonomi yönetiminin bir numaralı hedefi enflasyonu düşürmek.Enflasyonu düşürmenin en önemli gerekliliklerinden biri ise, kur ataklarının olmaması.Zira, bugünkü yüksek enflasyonun en önemli sebeplerinden bir tanesi daha önce yaşanan kur atakları.Bu böyle iken, seçim öncesi döviz kurlarını fırlatacak hamlelere karşı bigane kalınacağı düşünülmemesi gerektiğini belirterek, bu konuda net mesajlar verdi.

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“Kur hedefimizin olmaması, spekülatif amaçlı piyasadaki dalgalanmalara Merkez Bankası’nın kayıtsız kalacağı anlamına gelmiyor” diyerek sözlerine devam etti...

“Dünyanın hiçbir ülkesinde düşük taleple kurlarda yüksek oynamaya izin verilmez. Merkez Bankası, fiyat istikrarını tehlikeye atacak bir dalgalanmayı engelleyecektir.”

Şimşek, Haziran ayından bu yana kendisinin söylemediği ama kendisine atfedilen en az 40 tane haberi yalanladıklarını söyleyerek, ama her durumda, bu spekülasyonların geçici olduğunu, seçim dönemiyle alakalı olduğunu dile getirdi.

RAKAMLARLA EKONOMİDE DÜZELME VE RAHATLAMA İŞARETLERİ…

Şimşek, enflasyonla alakalı mevcut rakamların geride kalan 12 ayın rakamları olduğunu, kendilerinin ise önümüzdeki 12 aya odaklandıklarını belirtti.

2024 için, enflasyonu etkileyen faktörleri sıralarken, önümüzdeki yıl etkileme ihtimali kalmayacak olan ‘Tek seferlik’ etkilerden söz etti.

Bir yıl sonrası için kendilerinin değil, piyasa aktörlerinin beklentilerinin %36 civarında olduğunu ifade etti.

DÖVİZ SIKINTISI YOK, KAYNAĞA ERİŞİM ARTIYOR

Şimşek, Türkiye’ye küresel fon akışının artarak devam ettiğini dile getirdi.

2023 yılı Ocak/Mayıs döneminde 2,9 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı olurken, aynı yılın Haziran ayı ile 2024 Ocak ayı arasında toplam 12,4 milyar dolar portföy girişi olduğunu belirterek,

Bankaların, şirketlerin döviz borcunu çevirme anlamında şu anda elleri gayet rahat olduğunu açıkladı.

Roll Over Rasyosu denilen borç çevirme verilerine bakıldığında bankaların %140, reel sektörün %113 oranında bir rakama ulaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan SUKUK anlaşması, serbest piyasada daha uygun fiyatlarla para bulunabildiği için askıya alınmış durumda.

Bu bilgi neye işaret ediyor?

Türkiye’nin döviz sıkıntısının olmadığı anlamına geliyor.

Döviz sıkıntısının olmaması başlı başına, kur atağı ile ilgili spekülasyonların ne kadar tabansız olduğuna bir işaret olarak kabul edilebilir.

“VERGİLERİ ARTIRMAYACAĞIZ…”

Şimşek’e seçimlerden sonra vergilerde yeni artışlar olup olmayacağını da sordum.

Şimşek bu konuda da çok net konuştu.

Enflasyonist yeni vergi getirmeyeceklerini, katma değer vergisi genel oranını, kurumlar vergisini ve gelir vergisini artırmayacaklarını vurguladı.

“Ama” diye ekledi Bakan Şimşek:“İstisnaları, muafiyetleri, indirim oranlarını gözden geçireceğiz”.

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