Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonunda, sahada yaşanan şiddete yönelik başlatılan soruşturma ile ilgili açıklama yaptı...

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Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı." dedi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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