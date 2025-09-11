Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 2 Belediye Başkanı daha AK Parti'ye katıldı!

  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 14.00'da başladı.

AK PARTİ'YE 2 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

