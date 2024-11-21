Ronaldo hayal kırıklığı yarattı! Konuğu Messi mi olacak?

Aktif futbolculuk kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam eden Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, YouTube kanalına konuk edeceği isimle tartışmalara yol açtı. Gizemli konuğun kim olduğu merak konusu olduğunda, çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bazı medya kuruluşları, Ronaldo'nun Lionel Messi'yi kanalında ağırlayacağını öne sürdü.

Yine de Messi'yi misafir olarak bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı, ilginç bir konuğu ağırlayacak.

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331 MİLYON ABONESİ VAR

YouTube dünyasına hızlı bir giriş yapan Ronaldo, şaşırtıcı isminin Mr. Beast olduğunu açıkladı. 21 Kasım Perşembe günü saat 17.00'de ikili birlikte bir yayın yapacak. Mr. Beast'in YouTube kanalı 331 milyona ulaştı. Ronaldo ayrıca Mr. Beast'in abone sayısını aşmayı hedeflediğini belirtti.

Ronaldo'nun YouTube kanalı kısa sürede milyonlarca aboneye ulaştı ve şu anda 67 milyondan fazla aboneye sahip.