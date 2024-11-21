AKOM İstanbul'u uyardı! Kara kış geliyor

Hafta sonu itibarıyla, yurt genelinde mevsim normallerinde olan sıcaklıkların on ila on beş derece düşmesi bekleniyor. İstanbul'da ise bugünden itibaren şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. Güncellenen son hava durumu raporuna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak olacağı tahmin ediliyor.

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İBB VE İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DE UYARI

AKOM, İstanbul'da perşembe gününden itibaren cumartesi gününe kadar devam edecek kuvvetli fırtınanın yanı sıra sıcaklıkların 8-10 derece birden düşeceğini tahmin ediyor. Fırtına ve yağışlar gibi olumsuz durumlarda ALO153 ile iletişime geçiniz.

İstanbul Valiliği, sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını tavsiye etti.