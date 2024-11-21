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Bitcoin yatırımcısı çok mutlu! Bitcoin 100 bin dolara yürüyor

Trump'ın zaferinin ardından başlayan kripto para birimi rallisi devam ediyor. Bitcoin, 97 bin 840 dolara ulaştı. Yüzde 2,5'lik bir artış yaşaması halinde en büyük kripto para birimi 100 bin doları görecek.

Bitcoin yatırımcısı çok mutlu! Bitcoin 100 bin dolara yürüyor
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Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zaferinin ardından başlayan kripto para piyasası hız kesmeden devam ediyor.

Son 24 saatte Bitcoin, %3,28'lik bir yükselişle 97 bin 840 dolara yeni bir rekor kırdı.

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Piyasanın %2,5'lik bir yükseliş yaşaması halinde, piyasanın lideri 100 bin doları görecek.

Son on beş günde Bitcoin %30 arttı. Piyasanın zirvesi 3,2 trilyon dolara ulaştı.

Altcoinler, piyasadaki en büyük kripto para biriminin büyümesinden henüz etkilenmedi. Bitcoin'in piyasadaki hakimiyetini ölçen BTC.D, 62 seviyesine yaklaşarak tarihi seviyelere ulaştı.

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