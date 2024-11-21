Bitcoin yatırımcısı çok mutlu! Bitcoin 100 bin dolara yürüyor

Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zaferinin ardından başlayan kripto para piyasası hız kesmeden devam ediyor.



Son 24 saatte Bitcoin, %3,28'lik bir yükselişle 97 bin 840 dolara yeni bir rekor kırdı.

Merkez Bankası beklentisi ne, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

AKOM İstanbul'u uyardı! Kara kış geliyor

İzmir'de polise silahlı saldırı! Valilik son dakika açıklaması yaptı

İslam Memiş'ten olay yorum! Altın için tren kaçtı mı?





Piyasanın %2,5'lik bir yükseliş yaşaması halinde, piyasanın lideri 100 bin doları görecek.



Son on beş günde Bitcoin %30 arttı. Piyasanın zirvesi 3,2 trilyon dolara ulaştı.



Altcoinler, piyasadaki en büyük kripto para biriminin büyümesinden henüz etkilenmedi. Bitcoin'in piyasadaki hakimiyetini ölçen BTC.D, 62 seviyesine yaklaşarak tarihi seviyelere ulaştı.