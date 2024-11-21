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Merkez Bankası beklentisi ne, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yatırımcılar, TCMB'nin kasım ayı faiz kararı öncesinde tedirginliğe başladı. TCMB'nin kasım ayı PPK faiz kararının ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomistler, kasım ayı faiz kararına ilişkin tahminlerini açıkladı.

Merkez Bankası beklentisi ne, faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Kasım ayında Merkez Bankası faiz kararı verecek. 10 ekonomist, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kasım ayı toplantısına yönelik beklenti anketine katıldı. Kasım ayında alınacak faiz kararı öncesinde ekonomistler beklentilerini açıkladı. Faiz kararı öncesinde yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara çekti. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Kasım ayı faiz kararı, TCMB Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak.Bu nedenle, Merkez Bankası'nın kasım ayı faiz kararının 21 Kasım 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanması planlanıyor.

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