Merkez Bankası beklentisi ne, faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yatırımcılar, TCMB'nin kasım ayı faiz kararı öncesinde tedirginliğe başladı. TCMB'nin kasım ayı PPK faiz kararının ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomistler, kasım ayı faiz kararına ilişkin tahminlerini açıkladı.