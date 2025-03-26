Rize İkizdere Hayalılar derneğinde Yaşar Sancak 3. kez başkan seçildi

Derneğin merkezinde yapılan kongrede tek liste ile gidilen seçimde yeniden Başkan seçilen Yaşar Sancak seçim sonrası tüm üyelere teşekkür ederek yeni dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu,

Sancak, yaptığı konuşmada şunları söyledi ’’Rize İkizdere Hayâlılar Derneğimizin 8'inci, benim ise 3'üncü kongrem olan, Olağan Kongremizi 23.03.2025 Pazar günü hayırlısıyla gerçekleştirdik.

Güzel bir katılım oldu, uzaktan yakından kongremize katlan herkese teşekkür ederim. Divan kurulunu yöneten başkanım Müslim Şahin ile değerli kardeşlerim Yakup Ziğaloğlu ve Fatih Kaya'ya teşekkür ederim. Yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarımı tebrik ederim. Ayrıca yeni dönemimizde aramızda olmayacak arkadaşlarıma şimdiye kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim. Bizlere bu görevi 3’üncü kez layık görüp güven tazeleyen bütün üyelerimize teşekkür ederim. İnşallah verdiğiniz görevi layığıyla ifa edeceğiz. Hayalılar Derneği olarak Yönetim- Üye- Köylü el ele verip birlikte daha güzel işler yapacağımıza dair inancım tam. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Rabbim mahcup etmesin" dedi.

Rize İkizdere Hayalılar (Eskice) Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneğinin yeni Yönetiminde şu isimler seçildi.

YÖNETİM KURULU

1-Yaşar Sancak 12-Mesut Şahin

2-Cafer Çırak 13-Fazlı Aycin-Muhtar

3-Avni Bayraktar 14-Osman Ziğaloğlu-Muhtar

4-Ziya Aslankaya 15-İbrahim Cebeci

5-Neşat Ertuğral 16-İlyas Akbulut

6-Rüştü Çırak 17-Durmuş Aslankaya

7-Mehmet Aycin 18-Yaşar Ertuğral

8-Ömer Şahin 19-Ahmet Durmuş

9-Resul Bayraktar 20-Hasan Yılmaz

10-Osman Şahin 21-Abidin Ziğaloğlu

11-Yakup Ziğaloğlu 22-Ahmet Hızır

DENETİM KURULU

Haberin Devamı

1-Hüseyin Şahin

2-Cevahir Coşkun

3-Murat Sancaktar

4-Hamza Günbattı

5-Bülent Cebeci

6-Tahsin Çıkar

Kongre sonrası dernek merkezinde düzenlene iftar yemeğinde üyeler oruçlarını beraber açtılar.