“Maziden Bugüne 30 Ağustos Zafer Bayramı” Sergisi Açıldı

Cumhuriyetimizin temellerini atan ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, anlamlı bir sergiyle taçlandı.

Prof. Dr. Turgut Göksoy’un koleksiyonundan seçilen eserlerin yer aldığı “Maziden Bugüne 30 Ağustos Zafer Bayramı” Sergisi, 29 Ağustos Cuma günü Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde düzenlenen kokteylle açıldı.

Açılışta sergi sahibi Prof. Dr. Göksoy, Kurtuluş Savaşı döneminin tarihsel önemini ve serginin gelecek kuşaklara aktardığı mesajı vurgulayan bir konuşma yaptı.

Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sinem Gülenç ve Pendik Bölge Hastanesi doktorlarının da ziyaret ettiği açılışa halkımız yoğun ilgi gösterdi.

Sergiyi ziyaret eden Tuzla Ata Anaokulu öğrencileri ile Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV) Huzurevi sakinleri, çocukların coşkusunu ve büyüklerin hatıralarını aynı salonda buluşturarak Kurtuluş Savaşı ruhunu yeniden canlandırdı.

Sergide; 103 yıla ait 30 Ağustos tarihli gazeteler, dünyada Atatürk adına dikilen anıtlar, onun adını taşıyan caddeler, Atatürk konulu yerli ve yabancı film afişleri, özel basım piyango biletleri, Kurtuluş Savaşı pulları ve dünyanın farklı ülkelerinden Atatürk pulları yer alıyor. Ayrıca Atatürk’ün yer aldığı dünya basınındaki manşetler, ulusal mücadelenin hem yerel hem de evrensel boyutunu ziyaretçilere aktarıyor.

Sergi, 14 Eylül’e kadar Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir. Ücretsiz olan etkinlik, tüm halkımızın katılımına açıktır.

Kaynak: Bölge Hastanesi