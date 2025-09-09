Osimen'in sakatlık durumunda flaş gelişme: Galatasaray taraftarını üzen haber!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.