  3. Osimen'in sakatlık durumunda flaş gelişme: Galatasaray taraftarını üzen haber!

Yayınlanma:
Milli maçta sakatlanmıştı! Galatasaray'dan Osimhen'in son durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı: İşte sahalardan uzak kalacağı süre...
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in MR sonuçları belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası elemelerinde Ruanda’ya karşı forma giyerken sakatlanan Victor Osimhen’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Victor Osimhen’in 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

