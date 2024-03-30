Rekabet Kurulu’nda çok kullanılan toz deterjan şirketine ceza geldi: İşte cezanın miktarı…

Rekabet Kurulunun 24.01.2024 tarihli ve 24-06/93-M sayılı kararı uyarınca ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

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ABC ŞİRKETİNE 4,7 MİLYON LİRALIK CEZA

Rekabet Kurulu cezaya ilişkin resmi internet sitesinden açıklama yaptı. 30 Mart Cumartesi günü alınan kararla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Rekabet Kurulunun 21.03.2024 tarihli ve 24-14/290-119 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini kabul etmiştir. Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanarak ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 4.635.094,32 TL idari para cezası verilmiştir.

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Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.”

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