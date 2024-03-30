Altın, Mart ayının son haftasında rekor kırdı: Ancak gümüş ons altının gerisinde kaldı

Altının değeri benzeri görülmemiş bir zirveye yükseldi. 29 Mart itibarıyla ons başına 2.233 dolara ulaştı. Buna karşılık, gümüş aynı parlaklık seviyesini sergileyemedi. Gümüş altını uzaktan izlemeyi tercih ediyor.

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Altın, Mart ayının son haftasında rekor kırdı: Ancak gümüş ons altının gerisinde kaldı

Değerli sarı metalin hayranları, ons başına .999 saf altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.233 dolara ulaştığı için performansından cesaretlendi.

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Altının yükselişi, ABD dolarının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasa para birimlerinin arka planında zayıflaması da dahil olmak üzere çok sayıda faktörle bağlantılıdır.

Diğer yandan gümüşün değeri ons başına 24,97 dolar, 31 Mart 2011'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 47,91 dolardan %91'lik önemli bir düşüşle duruyor.

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ALTIN VE GÜMÜŞ AYRIŞIYOR

Bir yatırım seçeneği olarak altının çekiciliğini güçlendirdi. Yumuşayan doların, Federal Rezerv faiz artırımlarına yönelik temperlenmiş beklentilerden ve Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalar da dahil olmak üzere devam eden siyasi ve jeopolitik gerilimlerle ilgili endişelerden etkilendi.

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Ek olarak, Dünya Bankası tarafından bildirildiği üzere merkez bankaları aktif altın alıcıları olmuştur. "Altın Yatırım El Kitabı", bugüne kadarki önemli altın kazanımlarının eğilimini özetlemektedir. Rapor, kalıcı jeopolitik çatışmaların ve altın değerlerini yukarı doğru itmedeki rollerinin altını çiziyor.

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ALTIN HAKKINDA RAPOR

Yazar, “finansal piyasa belirsizliği dikkate alındığında bile, altın fiyatları ile jeopolitik risk arasında olumlu bir ilişki” olduğunu tespit ediyor. Merkez bankalarının yanı sıra, tezgah üstü (OTC) ticaret faaliyeti, altın fiyatlarındaki son artışa önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

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Bu arada, genellikle “fakir adamın altını” olarak anılan gümüş, altının performansıyla eşleşmedi. Altın beş günde %2,37 artarken, gümüş aynı dönemde %1,25'lik mütevazı bir artış gördü.

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GÜMÜŞ SÖNÜK KALDI

Başyazının yazarı, “Gümüş fiyatı vadeli işlem piyasasında altın fiyatının gerisinde kalıyor olabilir. Ancak bunun iki metal arasında bir tür kalıcı sapma anlamına geldiğini varsayıyor. Geleneksel olarak, gümüş partiye geç kalır, ancak ivmesini bulduğunda, kolayca altından daha iyi performans gösterebilir.”

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Bununla birlikte, gümüş daha değişkendir. Gümüş piyasası, altının yararlandığı benzer bir sağlam destek temeline sahip değildir.

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