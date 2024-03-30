Türkiye seçime gidiyor! Seçim yasakları başladı

Siyasi partilerin yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için propaganda yapma yetkisi saat 18.00'de sona erdi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasına ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesine izin veriyor.

Bunun bir sonucu olarak, seçime katılan siyasi partilerin ve adayların siyasi propaganda yapma yetkisi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yalnızca seçim günü, yani yarın saat 18.00'e kadar radyolarda ve her türlü yayın organında seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapabilir. Sadece YSK seçim sonuçlarıyla ilgili haber ve tebliğler yapabilir.

Yarın saat 21.00'den sonra herhangi bir yayın ücretsiz olacaktır. Gerekirse YSK, yarın saat 21.00'den önce yayın yasağını kaldırabilir.

Seçim gününde uygulanan yasaklar

YSK, oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satmayı ve içmeyi yasakladı. Ayrıca, oy verme günü içkili ve umumi yerlerde alkollü içki satmayı ve içmeyi yasakladı. Oy verme süresince eğlence yerleri kapalı kalacak ve eğlence yeri niteliğindeki restoranlar yalnızca yemek verebilecek.

Asayişi ve emniyeti korumakla görevli kişiler dışında hiç kimse silah taşıyamayacak.