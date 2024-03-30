Apple Vision Pro, kullanıcı deneyimiyle öne çıkıyor…

Apple Vision Pro, daha karmaşık 3D sürükleyici alanlarda, sadece eller hareketi dili dağılıyor gibi görünüyor. Apple, 2D navigasyon sistemini tüm Vision OS'de çalışıyor. Ancak daha derin 3D etkileşimleri henüz tam olarak orada değil.

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Apple'ın en yakın rakibi olan Meta's Quest kulaklıkları, öncelikle fiziksel denetleyiciler kullanır. Ancak aynı zamanda denetleyici içermeyen el takibine sahiptir ve bazen Meta'nın el takibi, uzayda nesneleri kapmak gibi 3D etkileşimler için Vision Pro'dan daha iyi hissettiriyor.

Kulaklıklar ve el takibini nasıl kullandığımız arasındaki farklar değişiyor olabilir. Bunlar, karma gerçeklik özellikli, elle izlemeli VR kulaklıkları için ilk günler ve VR'nin en büyük oyun geliştiricilerinden biriyle yaptığım bir konuşma, yakında ne kadarının hala değişebileceğini öne sürdü.

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