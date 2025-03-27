Ramazan’ın Bereketini Gazze ve Hatay ile Paylaşıyoruz!!!

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube, mazlum ve mağdur coğrafyalara ulaşmak adına Ramazan ayında anlamlı bir dayanışma kampanyası başlattı.

Ramazan, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve iyiliklerin artarak çoğaltıldığı bir ay. Bu kutlu ay vesilesiyle Eğitim Bir Sen İStanbul 4 Nolu Şube, üyelerinin de yoğun katılımıyla, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği kampanyanın tecrübesiyle yine Yetim Vakfı aracılığıyla Gazze’de iftar organizasyonu ve Hatay Eğitim ve Öğretim Gönüllüleri Vakfı ile burs kampanyası düzenledi.

Gazze İçin 300 Bin TL Üzerinde Katkı

Bu anlamlı kampanyaya destek veren üyelerin yoğun ilgisiyle, sadece Gazze için toplanan yardım miktarı 300 bin TL’nin üzerine çıktı.

Sendika Başkanı Bilal Duran, yaptığı açıklamada, "Gazze’deki kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek, sofralarına bir tabak aş koyabilmek adına bu büyük dayanışma, sendikamız ve üyelerimiz adına gurur verici bir başarıdır. Hatay’da Eğitime Destek Öte yandan, depremden etkilenen Hatay’da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak için bir başka kampanya daha düzenledik. Bu burslarla gençlerimizin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmelerini amaçlıyoruz. Ramazan Paylaşınca Güzeldir Bu kutsal ayın bereketini Gazze ve Hatay’daki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek olan tüm üyelerimize, hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kampanyamız Ramazan boyunca devam edecektir." ifadesini kullandı.

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Bir iftar bedeli 200 TL, burs desteği ise dilediğiniz miktarda olabilir. Destek vermek isteyen üyelerimiz aşağıdaki hesap bilgilerini kullanabilirler: Ziraat Bankası - Yetim Vakfı Açıklama: EBSİSTANBUL4 IBAN: TR52 0001 0004 8882 5108 9550 01 Ziraat Bankası - Hatay Eğitim ve Öğretim Gönüllüleri Vakfı 9783 6610 5001 Açıklama: EBSİSTANBUL4 Birlikte daha güçlü, daha umut doluyuz!